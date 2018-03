Die britischen Royals sind heute zum ersten Mal in Berlin! Promiflash war live vor Ort, als die vierköpfige Königsfamilie im einheitlichen, blauen Partnerlook am Flughafen Berlin Tegel gelandet ist. Während Prinzessin Charlotte (2) mit einem süßen Blumensträußchen begrüßt wurde, zeigte sich ihr Bruder George (3) nicht gerade von seiner besten Seite. Bockig und ungewohnt verschüchtert trottete der Mini-Thronfolger neben seinen Eltern her.



