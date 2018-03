Royaler Besuch in Deutschland: Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) touren mit ihren Kids George (3) und Charlotte (2) gerade für ein paar Tage durch Berlin, Heidelberg und Hamburg. Am Brandenburger Tor schüttelten die Briten fleißig Händchen und verzauberten ihre Fans so total. "Sie waren echt sehr menschlich, doch wirklich. Sie hatte auch Falten in ihrem Rock, sie ist wirklich ganz normal", verriet eine Besucherin Promiflash. Und das war nicht die einzige Überraschung, die ein Blick hinter die Kulissen ans Licht brachte.



