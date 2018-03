Keine leichte Zeit für Isabell Horn (33). Ihr Töchterchen Ella ist gerade drei Monate alt geworden und hat mit Wachstumsschüben zu kämpfen. Vor wenigen Wochen hatte der Ex-GZSZ-Star im Promiflash-Interview noch geschwärmt, wie glücklich sie sei, kein Schreibaby zu haben. Da hat sie sich wohl zu früh gefreut. "Man liebt sein Kind ja über alles, aber dann ist man manchmal auch so fertig und weiß einfach nicht mehr weiter", erklärte die 33-Jährige jetzt auf ihrem YouTube-Channel The Isi Life und brach dabei in Tränen aus.



