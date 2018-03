Traurige Gewissheit: Denise Temlitz und Patrick Cuninka (27) sind getrennt! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der Bachelorette-Sieger galten als das absolute Traumpaar – doch seit ein paar Monaten hielten sich die Liebes-Aus-Gerüchte. Im Promiflash-Interview sprach Denise jetzt über das Beziehungsende. "Es ist so, dass Patrick und ich uns getrennt haben", erklärte sie im Gespräch. Die große Entfernung zwischen ihrer Heimat Berlin und seinem Wohnort in München sei einfach zu groß gewesen – sie seien nicht auf einen Nenner gekommen, was den Ort des Zusammenlebens angehe.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de