Bye bye, liebe Royals! Für Prinz William (35), Herzogin Kate (35) und die gemeinsamen Kids Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ging es am Freitagabend nach drei turbulenten Tagen in Deutschland wieder in die Heimat. Kurz vor Abflug verzauberten die vier aber noch ein letztes Mal ihr Gastgeberland. Vor allem die zwei Minis zeigten, wie schwer ihnen der Abschied wirklich zu fallen scheint. Während Prinz George in einem der Ausstellungs-Hubschrauber bei Airbus Hamburg regelrecht aufblühte, verfiel sein Schwesterchen in den letzten Minuten auf deutschem Boden noch einmal in eine echte Prinzessinnen-Böckchenphase. Wie drollig! Letztendlich stiegen die zwei aber doch völlig übermüdet in den Privatjet. Bis zum nächsten Mal!



