Was fürs Auge! Die fünfte Staffel von Promi Big Brother steht in den Startlöchern! Am 11. August heißt es endlich wieder: "Big Brother is watching you!" Wie im jeden Jahr sind die Teilnehmer bis kurz vor Show-Beginn topsecret – auch, wenn bereits einige Stars und Sternchen im Gespräch sind. Ein Kandidat soll jetzt allerdings feststehen: Ein Insider verrät gegenüber Promiflash, dass Mister Germany Dominik Bruntner (24) in den TV-Knast zieht.



