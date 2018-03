Im April wagte das YouTube-Küken Faye Montana den großen Schritt: Die Tochter von Schauspielerin Anne-Sophie Briest (43) veröffentliche ihre erste Single "Numbers"! Auf der YOU Summer Break 2017 in Berlin kam es jetzt endlich zum ersten großen Auftritt der Neu-Sängerin. Promiflash hat Faye nach dem Auftritt getroffen und mal nachgefragt, wie es sich für die erst 13-Jährige so angefühlt hat: "Es ar total aufregend und hat Spaß gemacht. Ich war komischerweise auch gar nicht so doll aufgeregt davor [...]." Die Performance hatte es ganz schön in sich: Zusammen mit ihren Cheerleader-Mädels der Alba Junior Dancers schwang Faye gut gelaunt die Pompons.



