Damit haben die Webstars Lisa und Lena (15) eine echte Diskussion losgetreten: Mit gerade mal 15 Jahren wollen die beiden die Schule für ihre Karriere abbrechen. Bei den einen kommt diese Entscheidung gut an, bei den anderen eher weniger. Promiflash hat VIP-Mamas wie Anne-Sophie Briest (43) gefragt, was sie von dem Entschluss der Influencerinnen halten. Ihre Reaktion: "Lasst sie doch! Die können doch auch mit 25 studieren oder mit 30 oder ihr Abi nachmachen oder whatever."



