Am Mittwochabend ist es so weit: Jessica Paszka (27) verteilt die letzte Rose! Johannes, Niklas und David (27) kämpfen im großen Bachelorette-Finale noch einmal um das Herz des Reality-Sternchens. Aber welcher Junggeselle hat die besten Chancen? Promiflash hat bei einem Date-Doktor nachgefragt, welcher Mann im Rosen-Ranking für ihn den ersten Platz belegt. Emanuel Albert ist sich sicher: Johannes macht das Rennen! "Der hat sich von Anfang an treu positioniert. Der hat keine Angst vor Ellenbogen gehabt. Er geht einfach dazwischen bei anderen", erklärte der Beziehungscoach im Interview. Platz zwei gehe seiner Meinung nach an Drummer David. Den sensiblen Niklas sieht er abgeschlagen auf dem letzten Platz.



