Lange wurde spekuliert, nun ist es traurige Gewissheit. Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz und Patrick Cuninka (27) gehen von jetzt an getrennte Wege. Trotz Trennung hat das einstige Traumpaar auch weiterhin Kontakt und das kann für Denise auch gerne so bleiben. "Wir sind wirklich im Guten auseinander gegangen. Patrick wird immer ein ganz wichtiger Teil für mich in meinem Leben bleiben", verriet die lebensfrohe Brünette im Promiflash-Interview.



