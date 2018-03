Die letzte Rose ist endlich verteilt. In einem spannenden Bachelorette-Finale entschied sich Jessica Paszka (27) am Mittwochabend für Herzbube David Friedrich (27). Auch sechs Wochen nach Drehschluss sind die beiden noch ein Paar – aber hat diese Liebe auch wirklich eine Zukunft? Promiflash hat bei den deutschen Stars nachgefragt und die Meinungen gehen auseinander. Fashion-Victim Riccardo Simonetti gibt der Beziehung eine Chance, wenn sich keiner der Partner während der TV-Zeit verstellt hat. Schauspielerin Nilam Farooq (27) sieht die Sache eher kritisch: "Wer weiß, ich glaube, bei so einer Show ist es noch einmal ein bisschen schwieriger und ich wäre da sehr skeptisch."



