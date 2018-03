Plagiats-Vorwürfe gegen Lisa und Lena (15)! Die Netz-Twins haben vor zwei Tagen ihren ersten eigenen Song "Not My Fault" herausgebracht. Seit der Veröffentlichung wurde die Single auf YouTube bereits über 277.000 Mal geklickt. Dabei ist der Hit bei den Fans aktuell ziemlich umstritten. "Not My Fault" wurde zwar über 20.000 Mal gelikt, erntete im Gegenzug allerdings auch schon über 15.000 Dislikes. Warum? Den Abonnenten fiel beim Zwillings-Hit eine Sache auf: Die Platte klingt tatsächlich wie zwei bekannte Chartstürmer der vergangenen Jahre!



