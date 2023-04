Flo Rida lässt Gerichtstermin wegen Kindesunterhalt sausen!

Flo Rida (43) hat Ärger mit einem New Yorker Richter! Der "Low"-Interpret hatte 2015 mit seiner Bekanntschaft Alexis Adams einen Sohn gezeugt. Erst nach der Bestätigung durch einen Vaterschaftstest erklärte er sich bereit, Unterhalt für Zohar Paxton zu zahlen, der mit einer körperlichen Beeinträchtigung auf die Welt gekommen war. Im vergangenen Monat kam der große Schock: Der Sechsjährige fiel aus dem fünften Stockwerk eines Apartmentgebäudes. Nun klagt seine Mutter wegen ausgebliebener Unterhaltszahlungen. Davon war der Rapper wohl nicht sonderlich begeistert: Flo Rida erschien nicht zur gerichtlichen Anhörung!

Wie DailyMail berichtet, war er bei der Gerichtsverhandlung am Dienstag in New York nicht anwesend. Seine Bitte, der Anhörung via Videochat beizuwohnen, habe der Richter abgelehnt. Dass der Musiker den Termin einfach sausen ließ, kam im Gerichtssaal wohl nicht gut an. Er war bereits verurteilt worden, die gesamten medizinischen Rechnungen, Bildungsrechnungen und den regelmäßigen Kindesunterhalt für seinen Sohn zu zahlen. Die Mutter behauptet, dass Flo Rida kurz nach dem schweren Sturz die Zahlung der Versicherung eingestellt habe. Nun fordert sie, dass er umgerechnet etwa 360.000 Euro auf einem gesonderten Konto deponieren soll. Wann der Richter eine Entscheidung fällt, ist noch offen.

Alexis berichtet außerdem, der Rapper habe seinen Nachwuchs noch nie gesehen. Seine Behauptungen in den sozialen Medien, dass Zohar "die beste medizinische Versorgung erhält", seien gelogen. Zu diesen Anschuldigungen hat er sich bislang nicht geäußert. Sein Sohn hatte sich bei dem Sturz ein gebrochenes Becken, einen gebrochenen Mittelfuß, Leberschäden, einen Lungenkollaps sowie innere Blutungen zugezogen.

Getty Images Flo Rida im Februar 2023

Getty Images Flo Rida im Januar 2019

Getty Images Flo Rida, Musiker

