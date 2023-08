Viraler Clip: Baby macht Crowdsurfing bei Flo Ridas Konzert!

Da staunt selbst Flo Rida (43)! Der Musiker ist bereits seit den 2000ern für seine Partyhits bekannt. Mit Songs wie "Low" oder "Right Round" eroberte der US-Amerikaner die Charts und noch heute laufen die Lieder des Rappers weltweit in den Clubs. Der 43-Jährige ist also eine feste Größe in der Musikindustrie – doch ob er so etwas schonmal erlebt hat? Bei einem Konzert von Flo Rida kam es nun nämlich zum Crowdsurfing eines Babys!

Am vergangenen Samstag spielte Tramar Lacel Dillard, wie Flo Rida bürgerlich heißt, eine Show bei einem Festival in Erie, Pennsylvania. Als er gerade seinen Track "GDFR" spielte, hielt ein Zuschauer sein Kleinkind hoch über den Kopf – und ließ es bis zu dem Musiker durchreichen! Das Baby schaffte es sogar bis in die Arme des Künstlers, der es dann liebevoll im Arm hielt, während er weitersang. Das zeigt ein Video von TMZ.

Die Fans des Sängers feiern diesen Vorfall im Netz total. "Er ist der größte Rockstar", schrieb ein User via Instagram. Andere Nutzer sind jedoch entsetzt und machen den Eltern schwere Vorwürfe. "Das arme Baby, es hatte nicht mal Ohrenschützer auf!" und "Die schlimmsten Eltern aller Zeiten", heißt es im Netz ebenfalls.

Anzeige

Getty Images Flo Rida bei einem Konzert in New York, August 2023

Anzeige

Getty Images Flo Rida, Rapper

Anzeige

Getty Images Flo Rida, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de