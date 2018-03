Double-Trouble! Die YouTube-Stars Lisa und Lena (15) können weit mehr als nur ihre Lippen zu Songs zu bewegen. Nach ihrem Mega-Karaoke-Erfolg veröffentlichen sie jetzt ihre erste eigene Single! Das Musikvideo zu "Not My Fault" wurde in Los Angeles aufgenommen. Bei dieser Gelegenheit konnten die Girls auch gleich die Klamotten ihres Modelabels Jimo71 in Szene setzen. Ob die Power-Zwillinge jetzt im Musikbusiness durchstarten wollen?



