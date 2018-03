David Beckham (42) ist ein echter Adrenalin-Junkie! Auch vier Jahre nach dem Ende seiner Profikarriere schlägt das Herz des ehemaligen Fußballstars für ein actiongeladenes Freizeitprogramm. Davon profitieren auch seine Kids: Der 42-Jährige bringt das Blut von Harper Seven (6), Cruz (12), Romeo (14) und Brooklyn (18) mit seinen aufregenden Familien-Events immer wieder in Wallung. Bei einem Ausflug in eine Trampolinhalle hatte jedoch der berühmte Papa den größten Spaß, wie aktuelle Instagram-Clips von Mama Victoria (43) beweisen.



