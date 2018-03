Carmen Geiss (52) und Aneta Sablik (28) sind ein absolutes Dreamteam! Die Unternehmerin und die Ex-DSDS-Siegerin machten erst vor Kurzem mit süßen Instagram-Posts deutlich, wie gern sie sich haben. Aber wie kam es eigentlich zu dem Blondinen-Duo? “Sie hat einfach geschrien: 'Ich hab dich im Fernsehen gesehen'", erzählte Aneta im Promiflash-Interview am Rande der Modenschau des Labels Unique bei der Platform Fashion in Düsseldorf. Als die Sängerin vor drei Jahren in der Castingshow kämpfte, fegte Carmen bei Let's Dance im Studio nebenan übers Parkett und die beiden liefen sich zufällig über den Weg – seitdem verbindet die Powerfrauen eine tiefe Freundschaft.



