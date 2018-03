GZSZ-Tuner hat seinen Wunschausstieg verraten! Schauspieler Thomas Drechsel (30) steht seit 2009 für die berühmte Daily vor der Kamera. Als Max Krüger aka Tuner gehört er mittlerweile zu den beliebtesten Charakteren. Aber denkt Thomas auch schon über seinen Ausstieg nach? Und wie möchte er die Sendung verlassen, wenn es wirklich so weit ist? Beim 25. GZSZ-Jubiläum plauderte er im Promiflash-Interview über sein mögliches Serien-Ende. Und aufgepasst: Lustig wird es allemal. "Also, ich will aussteigen, indem ich auf einer Bananenschale ausrutsche."



