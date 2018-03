Ihre Ehe hat nicht gehalten! Die Ex-DSDS-Gewinnerin von 2014 Aneta Sablik (28) und ihr Ehemann Kevin Zuber sind getrennt. Die beiden haben sich an Silvester 2016 in Polen das Jawort gegeben. Jetzt, nur knapp acht Monate später, ist zwischen den beiden alles aus. Anetas BFF Carmen Geiss (52) steht ihrer Freundin in dieser schweren Zeit bei. Ein Trip nach Griechenland sollte die 28-Jährige von ihrem Liebeskummer ablenken. "Klar ist das sehr hart für Aneta. Für sie ist eine heile Welt zusammengebrochen", soll die Unternehmerin gegenüber Closer verraten haben.



