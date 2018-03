Romantischer Kuss im Regen! Liam Hemsworth (27) wurde beim Knutschen erwischt – aber nicht etwa mit seiner Verlobten Miley Cyrus (24)! Der australische Hottie hatte in dem innigen Moment Rebel Wilson (37) im Arm. Die "Malibu"-Interpretin muss sich jedoch keine Sorgen machen: Liam und die Blondine stehen momentan für die Komödie "Isn't It Romantic" gemeinsam vor der Kamera. Die Kuss-Einlage vor dem Greenscreen ist also nur für die Dreharbeiten.



