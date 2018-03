So emotional hat man Justin Bieber (23) noch nie gesehen. Vergangene Woche schockte der Sänger mit der plötzlichen Absage seiner 14 verbleibenden "Purpose"-Tour-Konzerte. Jetzt richtete er sich endlich mit einer Erklärung an seine Fans und die könnte ergreifender nicht sein. In der Message, die er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, schreibt er: "Dass ich mir eine Auszeit nehme, hat damit zu tun, dass ich die Kraft haben möchte, durchzuhalten. Ich möchte, dass meine Karriere zukunftsfähig ist, aber auch mein Geist, mein Herz und meine Seele, so dass ich der Mann und irgendwann auch der mögliche Ehemann und Vater sein kann, der ich sein will."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de