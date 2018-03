Das Model-Business ist hart – das musste jetzt auch GNTM-Kandidatin Soraya Eckes feststellen. Im Frühjahr hatte sie um den Titel Germany's next Topmodel gekämpft, verpasste allerdings knapp den Einzug in die Top 10. Für die Sylterin ist der Traum von einer Laufsteg-Karriere trotzdem nicht geplatzt, auch wenn der Druck sehr groß ist. "Wer ‘Germany’s next Topmodel’ gesehen hat, der weiß, ich hab nicht die typische Modelfigur. [...] Heidi hat meine Figur sehr gemocht. Aber jetzt im echten Model-Leben sieht man schon: Okay, ja, du musst abnehmen", sagte sie im Promiflash-Interview.



