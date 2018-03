Von 2009 bis 2015 spielte Isabell Horn (33) die Rolle der Pia Koch bei GZSZ. Obwohl sie dem Kolle-Kiez schon lange den Rücken gekehrt hat, ist sie mit ihren ehemaligen Kollegen noch gut befreundet. Die Ex-Soap-Gils Sila Sahin (31) und Susan Sideropoulos (36) sind bis heute an ihrer Seite. Isabell erzählt in einem YouTube-Video: "Ich war ja auch echt lange da und dann war man irgendwann ein supereingespieltes Team und hatte da auch Freunde. Es war wie so eine kleine Familie und das war gar nicht richtig Arbeit. Es hat immer Mega-Spaß gemacht."



