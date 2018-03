Der Kultfilm Step Up? Total langweilig! Everly Tatum (4) hat anscheinend nichts für die Schauspielkünste ihrer Promi-Eltern Channing Tatum (37) und Jenna Dewan Tatum (36) übrig. In der Talkshow von Jimmy Kimmel verriet ihr berühmter Vater jetzt: Die Kleine wollte den Film nicht mal zu Ende gucken! Sie habe schon nach wenigen Sekunden gefragt, ob sie sich jetzt einen "echten Film" anschauen dürfe, einen, der "gut" ist. Mit so einer Abfuhr hat der Hollywood-Hottie wohl nicht gerechnet.



