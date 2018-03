Die Schweden sind sich sicher: Eines Tages wird Prinzessin Victoria (40) eine spitzenmäßige Königin sein! Als älteste Tochter von König Carl Gustaf (71) führt sie momentan die Thronfolge an. Viele Royalfans glauben, dass die zweifache Mutter als Königin einen tollen Job machen wird – das ergab eine Promiflash-Umfrage zum 40. Geburtstag der Kronprinzessin. Auch die deutschen Promis wissen, warum Victoria so innig geliebt wird! "Irgendwie ist sie so nahbar, weil sie eben auch Schwächen hatte. Da kann man sagen, das ist kein perfektes Bild, was da gezeichnet wird. Sie ist ein Mensch wie du und ich", meinte Moderatorin Anastasia Zampounidis (48) vor Kurzem im Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de