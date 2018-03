Endlich ist die Katze aus dem Sack! Erst kürzlich ließ sich Sophia Wollersheim (29) mit Taillen-Wunder Pixee Fox (27) bei Dreharbeiten ablichten – jetzt ließ die Bild den Grund verlauten: Die Ex von Bert Wollersheim (66) soll in der amerikanischen Reality-Show "Plastics of Hollywood" auftreten. Dort präsentiert sie sich angeblich neben puppenhaften Stars wie dem Real-Life-Ken Rodrigo Alves (34), dem Alien-Menschen Vinny Ohh oder dem elbenähnlichen Spitzohr Luis Padron.



