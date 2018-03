Plastik-Gesicht, Mega-Hupen und Sanduhr-Taille – Pixee Fox (27) und Sophia Wollersheim (29) legten sich in den letzten Jahren beide etliche Male unters Messer. Zuletzt schockten sie mit ihren Rippen-Entfernungen. Jetzt beweist ein Facebook-Foto: Die beiden Blondinen machen ab sofort gemeinsame Sache. Was da wohl in den Startlöchern steht? Ähnlich wie Pixee könnte auch Sophia eine Mega-Karriere als lebende Barbie bevorstehen.



