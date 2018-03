Wow, was für ein Hammer-Body! Ex-Monrose-Sängerin Bahar (28) nimmt ab September an der RTL-Show Dance Dance Dance teil – und bringt sich dafür gerade so richtig in Form. Im Fitnessstudio ackert die Musikerin fleißig und präsentiert auf Instagram ihre sportlichen Kurven! Size Zero? Nicht mit Bahar! Schon vor einiger Zeit verrät sie im Interview mit Promiflash: "Ich mag es einfach gerne, wenn der Körper halt auch ein bisschen nach was ausschaut und nicht nur einfach irgendwie einem Skelett ähnelt."



