Vor Monrose-Erfolg: Senna Gammour scheiterte bei "Popstars"

2006 gewann Senna Gammour (45) zusammen mit Mandy Capristo (34) und Bahar Kizil (36) die deutsche Castingshow Popstars und sie wurden zu Monrose. Doch ehe die gebürtige Frankfurterin es damals in die Girlgroup schaffte, probierte sie ihr Glück bereits drei Jahre zuvor bei der Gesangsshow – doch sie scheiterte. "Und dann bin ich da aufgetreten und dann hieß es: 'Ja nee, die passt nicht in ein Team.' Und so wurde ich nach Hause geschickt", erinnerte sich Senna in der "NDR Talk Show" zurück. Danach ging sie abermals zum Casting, ganz spontan.

Nach einer feuchtfröhlichen Party-Nacht versuchte Senna ihr Glück erneut – besonders neugierig sei sie damals auf Juror Detlef D! Soost (54) gewesen. "Und dann habe ich da die Nummer auf meine Brust geklebt bekommen und so hat sich mein Leben verändert", ließ die 45-Jährige diesen Schlüsselmoment in ihrem Leben Revue passieren. Monrose schlug danach auf dem Musikmarkt erfolgreich ein. Mit Hits wie "Shame", "Hot Summer" oder "Even Heaven Cries" schafften Senna, Mandy und Bahar es ganz nach oben. 2011 endete das Abenteuer dann – wohl nicht ganz freiwillig, wie die Influencerin durchblicken ließ. "Wir waren ja nicht der Grund, warum wir uns getrennt haben. Ich denke einfach, sie wollten neue Casting-Bands haben und da standen wir im Weg", erklärte sie.

Die Fans von Monrose wünschen sich bis heute sehnlichst ein Comeback der Band. Inwieweit dies eintreten könnte, ist unklar. Senna, Bahar und Mandy haben keinen Kontakt mehr zueinander und sollen sich zudem nicht gut verstehen. "Ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir über so was [ein Comeback] sprechen", gab Mandy im vergangenen Sommer gegenüber RTL zu einer möglichen Reunion zu.

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Getty Images Senna Gammour, Mandy Capristo und Bahar Kizil im November 2007 in Düsseldorf

