So emotional war die Monrose-Reunion mit Bahar für Senna

Als Monrose feierten Senna Gammour (45), Mandy Capristo (34) und Bahar Kizil (36) einst unglaubliche Erfolge. Doch 2011 löste sich die Band auf und seitdem herrschte eine Eiszeit zwischen den Gesangstalenten. Anfang Februar überraschten Bahar und Senna ihre Fans jedoch mit einem gemeinsamen Foto. Im Promiflash-Interview bei einem Pop-up-Event für die neue Staffel von Das große Promibacken berichtete die Kandidatin der Show nun von ihrem Treffen in Berlin. "Als Bahar dann wirklich kam, war ich so aufgeregt, als wäre es ein Date! Ich wusste nicht mal, was ich anziehen soll. Als sie dann ins Café kam, habe ich sofort angefangen zu weinen. Da kamen so viele Gefühle hoch, die ich längst vergessen hatte – aber nur positive! Wir haben das ganze Wochenende geredet, einfach nur geredet", erzählte Senna.

Die 45-Jährige hatte wenige Wochen zuvor in einer Talkshow über die Monrose-Zeit gesprochen und sich kritisch über die dunklen Seiten der Musikbranche geäußert. Gegenüber Promiflash verriet Senna, dass das der Auslöser für die Kontaktaufnahme mit ihrer Bandkollegin gewesen sei. "Durch die öffentliche Diskussion sind Bahar und ich uns wieder nähergekommen. Sie hat genau verstanden, was ich gemeint habe – schließlich war sie selbst dabei", erklärte die Musikerin. Die erneute Freundschaft sei den beiden Frauen nicht schwergefallen, denn obwohl sie 15 Jahre lang keinen Kontakt hatten, habe es nie "böses Blut" zwischen den zwei Popstars-Berühmtheiten gegeben.

Als Senna und Bahar vor wenigen Wochen einen Clip ihrer Reunion auf Instagram teilten, wurden sie von positiven Kommentaren ihrer Fans überschüttet. "Mein Monrose-Herz blüht wieder auf", freute sich eine Userin in den Kommentaren. Den langjährigen Supportern bedeutete dieses Treffen die Welt und auch Bahar offenbarte damals im Netz: "Viele Jahre sind vergangen und dennoch hat es sich angefühlt, als hätten wir uns nie getrennt. [...] Meine Seele ist ein großes Stück leichter."

Getty Images Die Mädels von Monrose

Instagram / missgammour Bahar Kizil und Senna Gammour im Februar 2025

