Ohne Mandy: Senna Gammour und Bahar feiern Monrose-Reunion

Auf diesen Moment haben zahlreiche Fans jahrelang gewartet – doch eines ihrer Idole fehlt... Die einstigen Monrose-Stars Senna Gammour (45) und Bahar Kizil (36) feierten viele Jahre nach dem Aus der Band eine Reunion. Doch von ihrer einstigen Kollegin Mandy Capristo (34) fehlte jede Spur. Auf Instagram teilte Senna ein Video, in dem sie gemeinsam mit Bahar zu sehen ist. "Nach fünfzehn Jahren endlich wieder zusammen und doch fühlt es sich an, als wäre keine Zeit vergangen", schwärmte Senna auf der Social-Media-Plattform.

Was genau die "Shame"-Interpretinnen in der Zukunft gemeinsam geplant haben, lassen sie bislang noch offen. Dennoch deuten sie an, dass sie gerne wieder gemeinsame Sache machen wollen. "Jetzt ist die Zeit gekommen, ein neues Kapitel zu schreiben. Die Vergangenheit war wunderschön, aber die Zukunft hält noch so viel bereit. Ich bin glücklich, dich wieder an meiner Seite zu haben, und freue mich auf alles, was vor uns liegt", betonte die Autorin zudem. Zu Mandys Fehlen äußerten sich die beiden allerdings nicht.

Senna, Bahar und Mandy verbindet eine prägende Zeit im Rampenlicht. Die drei leidenschaftlichen Musikerinnen fanden im Rahmen der fünften Staffel der Castingshow "Popstars" zueinander – und feierten von 2006 bis zu ihrer Auflösung 2011 als Band Monrose zahlreiche Erfolge. Mit ihren Songs wie "Shame", "Hot Summer" oder auch "Like a Lady" sangen sie sich nicht nur in die Herzen vieler Fans, sie räumten auch Auszeichnungen wie den Bravo Otto oder den Comet ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Mädels von Monrose

Anzeige Anzeige

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, März 2007

Anzeige Anzeige