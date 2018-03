1990 wurde sie mit ihrem Hit "Nothing Compares 2 U" weltberühmt, doch von diesem Ruhm ist mittlerweile nicht mehr viel übrig. In einem neuen Facebook-Video zeigt sich Sinéad O'Connor (50) zerbrechlicher denn je und gewährt Einblicke in ihr in Trümmern liegendes Leben: "Ich lebe momentan in einem Travelodge Motel am Ar*** von New Jersey. Ich bin ganz alleine und habe niemanden." Außerdem schockt die Sängerin ihre Fans unter Tränen mit ihren schlimmen mentalen Problemen: "Ich kämpfe und kämpfe und kämpfe jeden Tag wie all die Millionen anderen, um am Leben zu bleiben."



