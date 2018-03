Sie waren vier Jahre zusammen und verstehen sich immer noch super! YouTube-Star Dagi Bee (22) und ihr Verflossener LionT (24) sind seit ihrer Trennung 2015 immer noch befreundet. Erst kürzlich postete das Ex-Couple einen innigen Schnappschuss via Snapchat. Ob Dagis Verlobter, Videoproduzent Eugen Kazakov, da nicht eifersüchtig wird? Ganz und gar nicht! Im Gespräch mit Promiflash beim Launch der "Naked Heat"-Palette von Urban Decay in Berlin klärte die Düsseldorferin das jetzt auf: "Also man muss ja auch sagen, es gibt sehr viele Beziehung, wo gesagt wird ‘Nee, ich will nicht, dass du dich mit ihm triffst’ oder so. Ich bin sehr, sehr froh, dass Eugen da wirklich überhaupt gar kein Problem hat."



