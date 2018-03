Gerade einmal wenige Tage ist es her, dass Liz Kaeber (25) von ihrem Freund Nick Maerker die Frage aller Fragen gestellt bekommen hat. Pünktlich zu ihrem 25. Geburtstag machte er der schönen Ex-Bachelor-Kandidatin wohl das al­ler­schöns­te Geschenk und hielt um ihre Hand an. Wie die Traumhochzeit auszusehen hat, wusste Liz bereits schon vor dem großen Antrag. "Ich würde ja sehr gerne kirchlich heiraten. Das ist so ein kleiner Traum. Und wir hatten uns darüber auch schon unterhalten und auch er bevorzugt die kirchliche Hochzeit", verriet sie Anfang Juli beim Fashion Blogger Café im Promiflash-Interview.



