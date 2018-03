Ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki zurecht bei der diesjährigen Ausgabe von Promi Big Brother gelandet? Gerade mal eine Folge war sie bei der Kuppel-Show dabei, bevor Sebastian Pannek (31) sie wieder nach Hause geschickt hat. Ihre ehemalige TV-Rivalin Julia Anna Friess (27) verrät gegenüber Promiflash, was sie davon hält, dass Evelyn aktuell im TV-Promi-Knast mitmischt: "Ja, also die Evelyn sagte zu mir beim Bachelor, dass ich abspecken soll. Ich denke, jetzt speckt sie mal ordentlich ab, weil ich denke, es ist Blamage pur, wenn man da mitmacht, aber zu ihr passt’s." Autsch, da ist jemand also kein Fan der Blondine. Julias Bachelor-BFFs Julia Prokopy (22) und Fabienne Gierke sehen das Ganze übrigens ähnlich!



