Ihr After-Baby-Body kann sich wirklich sehen lassen! Isabell Horn (33) ist stolze Mama der kleinen Ella, die gerade einmal vor vier Monaten das Licht der Welt erblickt hat. Figur-Druck hatte die Ex-GZSZ-Schauspielerin nie – kurz nach der Geburt purzelten bei ihr durch das Stillen und den Stress die Pfunde einfach so. Dennoch ist es für die supersportliche 33-Jährige mal wieder an der Zeit, ihrer Fitness-Routine nachzukommen. Da sie ihr Töchterchen allerdings nicht unbeaufsichtigt lassen kann, wird Ella prompt ins Work-out eingespannt. Wie die Kleine ihre Mama beim Sport unterstützt, hielt Isabell auf ihrem YouTube-Channel The Isi Life fest.



