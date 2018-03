Sie ist verliebt wie am ersten Tag. In der vergangenen Staffel von Der Bachelor eroberte Clea-Lacy Juhn (26) das Herz von Rosenkavalier Sebastian Pannek (31). Seit acht Monaten sind die beiden mittlerweile ein Paar – ihr Glück kann die gelernte Bürokauffrau aber auch heute noch kaum fassen: "Mit Sebastian habe ich echt einen tollen Partner an meiner Seite gefunden. Es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich muss sagen, ich habe so einen Menschen noch nie kennengelernt", schwärmt Clea jetzt im Interview mit Promiflash.



