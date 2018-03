Sarah (24) und Pietro Lombardi (25) sind mittlerweile fast ein Jahr getrennt. Trotz großer Trennungsshow und neuer Beziehung der Sängerin haben die zwei es geschafft, ein gutes Verhältnis aufzubauen – auch ihrem Sohn Alessio Lombardi (2) zuliebe. "Mittlerweile haben wir einen echt guten Weg gefunden, wo wir doch auch stolz drauf sind", erklärte Sarah Promiflash. Doch die neusten Posts bei Facebook und Instagram werfen wieder Fragen auf, denn beide veröffentlichten ein Video mit dem Cover des Songs "Dancing On My Own". Möchten sie sich damit vielleicht etwas sagen oder machen Sarah und Pietro gar wieder gemeinsame Sache?



