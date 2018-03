Bei Peer Kusmagk (42) und Janni Hönscheid (26) könnte es wohl momentan nicht besser laufen! Anfang August werden die Reality-Stars zum ersten Mal Eltern eines Sohnes. Für die gemeinsame Doku "Janni & Peer … und ein Baby!" lassen sie sich auf Schritt und Tritt von einem Kamerateam begleiten. In der dritten Folge am kommenden Montag wird es besonders emotional und romantisch. Der Radiomoderator stellt seiner Liebsten die Frage aller Fragen und geht vor der Surferin auf die Knie. Was wird sie Antworten? Das erfahren die Zuschauer am Montag um 22:35 Uhr auf RTL II.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de