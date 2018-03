Das soll echt ein After-Baby-Body sein? Erst vor zehn Tagen sind Alena Gerber (27) und ihr Liebster Clemens Fritz (36) zum ersten Mal Eltern geworden. Doch das sieht man dem Model schon jetzt überhaupt nicht mehr an. In ihrer Instagram-Story präsentiert die frischgebackene Mami ihren megaflachen Bauch und erklärt auch gleich, wie sie das so schnell geschafft hat: "Ich habe nichts gemacht, bin nur zu Hause und lasse es langsam angehen, selbstverständlich keine Diät. Und Sport geht eh nicht. Nur positives Denken und eine Egal-Haltung zum Bodydruck."



