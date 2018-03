Sarah Knappik (30) bekam während ihrer Zeit im Promi Big Brother-Haus viel Gegenwind! Ihre prominenten Mitbewohner waren nach zahlreichen Auseinandersetzungen nicht besonders gut auf das Reality-Sternchen zu sprechen. Solche Konfrontationen sind der Blondine nur all zu gut bekannt. Schon als Kind wurde sie zum Mobbing-Opfer: "Die Zeit, wo ich übergewichtig war, mit Zahnspange und Brille, war sicherlich keine einfache, weil Kinder sind hart. Und gerade so Mobbing-Geschichten, die sind sehr uncool", erinnerte sie sich im Promiflash-Interview an ihre Schulzeit.



