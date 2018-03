Was ist nur mit Jasmin Tawil (35) los? Die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (39) macht seit der Trennung ihr Seelenleben auf den sozialen Netzwerken öffentlich, postet ein Tränen-Bild oder gesteht in einem Live-Video, dass sie dem Alkohol verfallen sei. Das alles ist für ihren Vater kaum erträglich – denn auch ihm gilt ein Post auf Jasmins Seite. Nun will er bei Promiflash klarstellen, wie sehr er sich um seine Tochter sorgt und was der Auslöser für die Postings ist: "Sie wollte sich ihr Leben nehmen, sie kann ohne Adel Tawil nicht leben."



