Das Power-Duo ist wiedervereint! Seit 2010 herrschte zwischen Sarah Knappik (30) und Gina-Lisa Lohfink (30) eisige Funkstille. Nachdem die Reality-Queen öffentlich über den Plastik-Look von Gina lästerte, entfremdeten sich die ehemaligen Germany's next Topmodel-Freundinnen. Doch als sie sah, wie sehr ihre einstige Weggefährtin in den letzten Tagen im Promi Big Brother-Haus gelitten hatte, schluckte sie ihren Groll hinunter: "Das hat mir wehgetan, das zu sehen. Ich bin da für dich. Ich lasse das nicht zu. Keiner ärgert dich!", bot sie ihrer Ex-BFF live im Sat.1 Frühstücksfernsehen eine Versöhnung an.



