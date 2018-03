Am 5. September geht Die Höhle der Löwen in die nächste Runde, dieses Jahr allerdings ohne Jochen Schweizer (60). Der Grund? Angeblich sei das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Extremsportler und den anderen Investoren zerrüttet gewesen. Im Promiflash-Interview beim Pre-Opening des "Die Höhle der Löwen"-Pop-up-Stores in Köln erzählte Judith Williams (44): "Ich habe seinen Abschied durch eine SMS von einem Löwenkollegen erlebt, der mir das per SMS mitgeteilt hat und das war's." Von möglichen Streitereien während der Dreharbeiten bekam Ralf Dümmel (50) nichts mit. Er habe auch nach Jochens Exit ein gutes Verhältnis zu ihm.



