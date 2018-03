Moderatorin Sylvie Meis (39) hat einen Traumkörper – aber nicht ohne eiserne Disziplin. Ganze sechsmal in der Woche treibt die gebürtige Holländerin Sport, nur einmal in der Woche gönnt sie sich einen Cheatday. Im Promiflash-Interview vor einigen Monaten zeigt sie sich stolz: "Ich bin sehr dankbar und happy, dass ich mit 38 so aussehen kann."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de