Von der Pop-Prinzessin zur Sport-Queen. Britney Spears' (35) Instagram-Account lässt keinen Zweifel zu: Die Sängerin hat die Leidenschaft für harte Workouts gepackt. Das Ergebnis – Britney ist so schön und fit wie nie. Keine Selbstverständlichkeit, denn die Musikerin hatte nach ihrem Zusammenbruch im Jahr 2007 nicht nur lange mit einem Vormund und dem verlorenen Sorgerecht für ihre Söhne zu kämpfen, sondern auch körperliche Probleme. Wegen Gewichtsschwankungen und Jojo-Effekt nach Crash-Diäten stand Britney immer wieder mit Speckröllchen auf der Bühne. Doch das ist Geschichte! In den vergangenen Jahren hat sich der Body der Blondine dank Sport radikal verändert. Heute ist Britney in absoluter Topform und stolz darauf.



