Übertreiben sie es mit ihrer Turtelei? Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) sind seit der Geburt ihres Sohnes megahappy. Auch in ihrer Reality-Show bieten sie den Zuschauern eine Überdosis Kuschelalarm. Für diese öffentliche Liebesshow ernteten sie nun heftige Kritik von Promi-Kollegin Melanie Müller (29): Sie findet das Paar einfach nur peinlich. Aber diese Worte der Mallorca-Queen prallen an den frischgebackenen Eltern einfach ab. "Wenn ihr da unser Leben zu romantisch und zu kitschig ist, dann ist das ihre Meinung. Wir könnten uns auch am Ballermann nicht wohlfühlen!", erklären sie im Promiflash-Interview.



