Nackt geheiratet wird schon mal nicht! Profi-Surferin Janni Hönscheid (27) und Moderator Peer Kusmagk (42) lernen sich vor einem Jahr in der TV-Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen. Und das völlig hüllenlos! Die anstehende Hochzeit soll allerdings in voller Bekleidung stattfinden – ein Element ihrer Lovestory wünschen sich die frischgebackenen Eltern dann aber doch! Sie würden gerne in der Südsee heiraten, wie sie Promiflash verraten haben: "Wenn man sich da kennengelernt hat, dann liegt natürlich auch die Idee nahe, da auch irgendwie sich das Eheversprechen zu geben. Und das fänden wir eigentlich am allerschönsten."



