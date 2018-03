Streit-Höhepunkt bei Das Sommerhaus der Stars? In der Halbfinal-Show am vergangenen Mittwoch ging es zwischen Nico Schwanz (39) und Ennesto Monte (42) ordentlich zur Sache. Die Streithähne finden sich gegenseitig total falsch und taten das auch offen im TV kund. Für das Finale kommende Woche kündigt Nico auf Facebook bereits Großes an: "Ja, krass heute und glaubt mir, zum nächsten Mal wird das echt noch schlimmer. Also, immer wenn man denkt, es wird nicht schlimmer, wird es definitiv immer schlimmer."



