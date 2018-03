Ob das Papa Pietro Lombardi (25) schmeckt? Angeblich will Mama Sarah (24) gemeinsam mit Sohnemann Alessio (2) auswandern. Schon bald soll es für die Ex-DSDS-Finalistin in die USA gehen – und zwar auf unbestimmte Zeit! Wie Closer nun berichtete, habe die junge Mutter nämlich gar nicht erst ein Rückflugticket gebucht und wolle in Nashville, Tennessee ein paar neue Songs aufnehmen. Dabei soll sie sogar von RTL II begleitet werden. Ob aus diesem beruflichen Projekt etwa ein neuer Wohnsitz wird?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de